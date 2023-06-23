Зампредседателя СК России провела совещание с руководителями следственных управлений ПФО

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В Самарской области под председательством заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации Елены Евгеньевны Леоненко состоялось оперативное совещание по вопросам организации рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, а также в налоговой сфере. В нем приняло участие руководство следственных управлений по Самарской, Нижегородской, Кировской областям, республикам Башкортостан и Татарстан, а также Пермскому краю.

На совещании были заслушаны руководители указанных региональных следственных управлений, которые доложили о результатах работы по обсуждаемым направлениям деятельности за 2022 год и 1 квартал 2023 года.

Елена Евгеньевна Леоненко отметила, что среди приоритетов в работе ведомства по-прежнему остаётся своевременность защиты нарушенных прав граждан и оперативность в расследовании преступлений. При этом она подчеркнула, что сокращение сроков расследования не должно сказываться на качестве следствия.

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации обозначила необходимость пристального внимания к вопросам предупреждения подростковой преступности, призвала собравшихся в каждом случае совершения несовершеннолетним любого преступления, неукоснительно выяснять имело ли место его вовлечение в преступную деятельность со стороны взрослых.

Елена Евгеньевна напомнила, что Председателем Следственного комитета Российской Федерации огромное внимание уделяется своевременности и полноте реагирования на нарушения прав несовершеннолетних. Поэтому руководителям подразделений надлежит обеспечить качественный мониторинг сообщений о нарушении прав несовершенных в открытых источниках и оперативное реагирование на них.

Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации отметила, что приоритетной целью в борьбе с налоговой преступностью остается возмещение ущерба. Еще одной актуальной задачей она назвала привлечение к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления, в том числе пособников, через которых заключаются фиктивные договоры, с целью уклонения от уплаты налогов.

Кроме того были озвучены недостатки в деятельности отдельных следственных управлений и определен круг первостепенных задач по их устранению. Также участники совещания обменялись положительным опытом работы по расследованию уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних и в налоговой сфере.

В завершение Елена Евгеньевна ещё раз акцентировала внимание на вопросах, связанных с обеспечением безопасности летнего отдыха детей, обеспечением детей-сирот жильем, а также профилактикой преступности по обсуждаемым направлениям, подчеркнув, что эти сферы должны находиться на постоянном контроле руководителей следственных управлений.