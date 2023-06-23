В Прикамье санитарную проверку прошли шесть пляжей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный Роспотребнадзор проверил воду и песок на пляжах Пермского края. По итогу разрешение на отдых было выдано шести пляжам.

Безопасными признали пляж на Каме в районе Коммунального моста, на территории курорта в Усть-Качке, два места в Добрянском районе в санатории «Демидково», на Сылве в НовыхЛядах, и на Мотовилихинском пруду.

Отметим, что пляж в районе КамГЭС проверку не прошел.

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