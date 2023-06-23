Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 23 июня к 08:00 дорожная пробка в 7-9 баллов на ул. Спешилова по направлению к центру города от ул. Жукова до въезда на Коммунальный мост.

Также скопление транспорта перед мостом в обратном направлении, на ул. Монастырской перед перекрестком с ул. Попова.

Затруднение в движении вызвано из-за ремонта Коммунального моста. В границах проведения ремонтных работ на мосту организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируют завершить до середины июля.

Чуть менее загружен подъезд в центр города со стороны Западного обхода на ш. Космонавтов. На этой магистрали есть пробки в 6-7 баллов на развязке с ул. Оверятской и ул. Промышленной. Такая же дорожная ситуация на пересечении ул. Леонова и ул. Промышленной.

Сложная дорожная ситуация на ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов.

В Дзержинском районе формируется пробка на ул. Трамвайной от ул. Песчаной до ул. Вишерской, ул. Дзержинского перед ж/д тоннелем.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 3 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 34 км. Температура воздуха +12 градусов, ясно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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