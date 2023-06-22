В Перми сообщили, в каких домах скоро отключат воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы не остаться без запасов воды, посмотрите, в каких домах работники компании «Новогор Прикамье» собираются отключить воду в связи с ремонтом водоводов.

24 июня воду отключат в домах во многих районах:

С 9 утра до часа дня:

- Лифанова, 21, 23, 25, 31.

С 9.30 до 19.30:

- Клары Цеткин, 9, 11;

- Коминтерна, 20, 24;

- Куйбышева, 103, 105.

С 10.00 до 14.00:

- Качалова, 32, 34, 36;

- Космонавта Леонова, 25, 27;

- Мира, 61А, 63;

- Нефтяников, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38А, 42.

С 12.00 до 20.00:

- Александра Матросова, 13;

- Советская, 102.

25 июня с 9.30 до 19.30:

- Гусарова, 16, 18, 18А, 22, 22А, 24, 26;

- Лодыгина, 55, 57, 57А;

- Тбилисская, 7А, 9, 9Б, 11, 13.

4 июля с 9.00 до 15.00:

- Дениса Давыдова, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А.