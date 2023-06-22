В Перми сообщили, в каких домах скоро отключат воду

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чтобы не остаться без запасов воды, посмотрите, в каких домах работники компании «Новогор Прикамье» собираются отключить воду в связи с ремонтом водоводов.
24 июня воду отключат в домах во многих районах:
С 9 утра до часа дня:
- Лифанова, 21, 23, 25, 31.
С 9.30 до 19.30:
- Клары Цеткин, 9, 11;
- Коминтерна, 20, 24;
- Куйбышева, 103, 105.
С 10.00 до 14.00:
- Качалова, 32, 34, 36;
- Космонавта Леонова, 25, 27;
- Мира, 61А, 63;
- Нефтяников, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 36, 38А, 42.
С 12.00 до 20.00:
- Александра Матросова, 13;
- Советская, 102.
25 июня с 9.30 до 19.30:
- Гусарова, 16, 18, 18А, 22, 22А, 24, 26;
- Лодыгина, 55, 57, 57А;
- Тбилисская, 7А, 9, 9Б, 11, 13.
4 июля с 9.00 до 15.00:
- Дениса Давыдова, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 27, 27А.