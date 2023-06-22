В Прикамье будут искать в лесном массиве пропавшего лесоруба

Фото: поисковый отряд "Регион59".

В воскресенье, 25 июня, волонтеры пермского поискового отряда «Регион59» соберутся в поселке Дружба Очерского района и отправятся в лесной массив на поиски 35-летнего Павла Филимонова. Сбор объявлен на 12 часов.

Павел Филимонов еще 17 июня ушел с лесной делянки вблизи деревни Носково и пропал. Рослый худощавый мужчина (его рост 180 сантиметров) был одет в камуфляжку и обут в черные кроссовки.

Тех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят сообщить по телефонам:

02, 102 - полиция;

112 - ЕДДС;

+7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь;

+7-912-880-41-60 - волонтёры;

8-958-244-12-84 -координатор на месте Юлия.