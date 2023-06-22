Детский загородный лагерь «Восток» в Прикамье закрыли по суду

Фото: детский лагерь "Восток".

- Наши дети на чемоданах сидят… - пишут родители пермских школьников в соцсетях разочарованные комментарии. - Что теперь будет с путевками?

В детском лагере «Восток», который работал у деревни Дворцовая Слудка, объявили, что заезд детей на очередную смену отменяется. Он должен был состояться завтра, в пятницу, 23 июня.

В краевой прокуратуре объяснили, что деятельность лагеря приостановлена по суду, в который прокурор Пермского района направил соответствующий иск.

- В лагере были нарушены требования антитеррористического законодательства, а также противопожарные нормы, - объяснили в надзорном ведомстве. – Кроме того, медицинскую деятельность там осуществляли без необходимых лицензий.

В лагере заявили, что будут обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции.

- Считаем, что приостановка работы лагеря несоразмерна выявленным нарушениям, - объяснили там.