Пляж у КамГЭС в Перми не соответствует санитарным нормам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пробы воды и песка на прикамских пляжах взяли специалисты Управления Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

Они установили, что в Перми купаться можно на пляже возле Камского моста и на Мотовилихинском пруду, а также на Сылве в районе Новых Лядов.

Можно съездить и к курорту Усть-Качка – там тоже пляж прошел санпроверку, как и два пляжа возле санатория «Демидково» под Добрянкой.

А вот пляж в районе КамГЭС, по заключению санврачей, к сожалению, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.