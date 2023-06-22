Пермские депутаты раскритиковали школьные видеоуроки «Разговоры о важном»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заксобрании Прикамья пожаловались на видеоуроки «Разговоры о важном», которые проводят звезды российской эстрады. Эти уроки показывают в школах.

Во время пленарного заседания депутат ЗС Илья Шулькин обратился к детскому омбудсмену Прикамья Светлане Денисовой. Он отметил, что знаменитости в видеороликах просят подписываться на их Telegram-каналы. По словам Ильи Шулькина, контент этих каналов никто не проверял, и детям их смотреть не следует.

Светлана Денисова согласилась с этим мнением. Она также заявила, что ранее обращалась к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой запретить выпускать такие материалы для детской аудитории.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65