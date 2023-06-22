При посадке самолета из Перми в аэропорту Шереметьево объявили тревогу

Фото: Олег УКЛАДОВ

При посадке самолета, следовавшего из Перми в Москву, в аэропорту Шереметьево объявили тревогу. Инцидент произошел днем 21 июня. Причиной стали технические проблемы. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Во время полета экипаж воздушного судна SU-95 сообщил о проблеме, связанной с минимальным давлением в первой гидросистеме. В связи с этим, капитан самолета принял решение выполнить аварийный выпуск шасси. Помощь при посадке не потребовалась. Руководителем полетов в московском аэропорту Шереметьево была объявлена тревога, код «Синий».

В результате, самолет благополучно приземлился в 15.58. Данный рейс выполняла авиакомпания «Россия».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер