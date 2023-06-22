Пермские овощи отмечены золотыми медалями «Знак качества XXI века»

Фото: permkrai.ru

Продукция тепличного комплекса «Пермский» отмечена двумя золотыми медалями «Знак качества XXI века». Агрономы удостоены наградами за «Томат среднеплодный» и «Томат сливовидный». Кроме того, короткоплодный сорт огурца получил сертификат «Экологически безопасный продукт». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Два других тепличных комплекса «Сосногорский» и «Новочебоксарский» также получили по две золотые медали «Знак качества ХХI века». Указанные комплексы входят в одну группу компаний «Теплицы Регионов».

Напомним, тепличный комплекс «Пермский» расположен в Чусовом. Предприятие разместилось на территории более 70 гектаров. Площадь теплиц составляет 24,5 гектаров. За пять месяцев текущего года в теплицах хозяйства выращено порядка 12 тысяч тонн огурцов и томатов. В этом году тепличный комплекс «Пермский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции.

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