В Прикамье школьницы стали чаще беременеть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за прошлый год несовершеннолетние стали беременеть на 19% чаще. Об этом сообщается в ежегодном докладе «О соблюдении и защите прав и законных интересов ребенка» уполномоченного по правам детей в Пермском крае Светланы Денисовой.

Так, в 2022 году забеременели 324 девочки, а в 2021 — 272. Большинство из них в Березниках — 25, в Лысьве — 18, в Чусовом — 18, в Пермском округе — 17, в Чайковском — 16, в Краснокамске — 11. В Перми их 32.

В 68% случаев девушки решались рожать, а в 32% — беременность заканчивалась абортом. Отмечается, за последние три года число абортов среди девочек до 14 лет выросло в 4,5 раза. При этом снизилось количество абортов среди девочек 15-17 лет.

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