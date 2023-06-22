Таланты смогут стать частью летнего фестиваля «Город встреч» в Перми

Фото: perm-300.ru

В Перми стартовал проект «ПроЯвись», участниками которого могут стать пермские и российские танцоры, музыканты, певцы, лекторы, ученые, артисты, художники и перформеры. Таланты смогут выступить на главной сцене юбилея Перми и стать частью большого летнего фестиваля «Город встреч». Об этом сообщается на сайте проектного офиса «Пермь-300».

Чтобы попасть в программу фестиваля, нужно подать заявку и приложить ссылку на видео со своим творческим выступлением. Сделать это необходимо до 10 июля на официальном сайте «Пермь-300». Отбор будет проходить по пяти направлениям: спортивные танцы и мастер-классы, вокальные и театральные номера, а также постановки, этнические мастер-классы и номера, образовательные лекции и выступления.

Отобранные участники проекта смогут показать свои таланты на главной сцене юбилея города в период с 12 июля по 6 августа. Лучшие из них – получат возможность выступить на закрытии фестиваля «Город встреч» 26 августа.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер