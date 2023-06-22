В округах депутатов «Азота» стартовали праздники дворов

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Традиционные летние праздники двора стартовали в округах депутатов—сотрудников филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

Первые мероприятия прошли в поселках Нартовка, Зырянка (округ №1 Ольги Евтиной), на улице Гагарина (округ №7 Юлии Кусовой) и на Советском проспекте (округ №12 Венеры Мухатаевой).В июне и июле праздникисостоятся во дворах улиц Березниковская, Коммунистическая, Пятилетки (в округе №22 Владимира Иопы и в округе №2 Даниила Суркова).

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Жители округа имеют возможность пообщаться с депутатом в неформальной обстановке, обсудить волнующие вопросы. Так, жители округа №1 поблагодарили Ольгу Евтину за помощь в обустройстве тротуаров на улице Азотчиков, а также за содействие в решение вопроса освещения нескольких улиц поселка.

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Ольга Евтина, депутат по округу №1, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и коммуникациям:

Праздники дворов мы проводим уже шестой год подряд. И с каждым годом понимаем, насколько полезны и важны эти мероприятия. Это возможность, пообщавшись лично с жителями, лучше понять актуальные проблемы округа, вместе найти пути их решения. И все же главная цель этих встреч – подарить праздник детям, чтобы они смогли отдохнуть в каникулы и зарядиться силами к новому учебному году!

Фото предоставлено филиалом «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Всего в течение летних месяцев состоятся 13 праздников, в которых планируется участие более полутора тысяч березниковцев.