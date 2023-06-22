Фото: Хоккейный клуб «Молот» / ВКонтакте

В пресс-службе пермского ХК «Молот» рассказали «Комсомолке» о предсезонных планах перед стартом чемпионата ВХЛ 2023-2024 годов.

Предсезонные сборы «Молот» проведет в Перми. Они стартуют с 17 по 18 июля: команда пройдет медицинское обследование, а затем приступит к тренировкам на льду и тренажерном зале.

Первые контрольные матчи «молотобойцы» проведет 1 и 2 августа в Перми против ижевской «Ижстали». Следующим спарринг-партнером 12 августа станет молодежный состав «Молота», который будет готовиться к чемпионату МХЛ.

В Челябинске 14 и 16 августа «Молот» сыграет против местного «Челмета». Уже на следующий день, 17 августа, пермяки в Екатеринбурге проведет контрольный матч с «Горняком-УГМК». Повторный поединок с соперником состоится 19 августа.

В Перми с 26 по 28 августа поклонников хоккея ждут баталии традиционного предсезонного турнира «Кубок Прикамья». За почетный трофей будут бороться «Зауралье», «Молот», «Рубин» и «Челмет». (0+)

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