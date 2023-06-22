В Перми до 29 июня ограничили движение транспорта по улице Баумана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Индустриальном районе Перми временно закрыли движение транспорта по улице Баумана. Речь идет об участке, расположенном от улицы Советской Армии до дома №15 корпус 5. Это связано с перекладкой теплосети. Об этом сообщает компания «Т Плюс».

Ограничение будет действовать с 21 по 29 июня. Проезд закрывается в обе стороны. Объезд закрытого участка возможен по улице Чайковского.

На данном участке установят соответствующие дорожные знаки. Автомобилистам необходимо быть более внимательными, а также заранее планировать маршрут следования и выбирать пути объезда.

Фото: «Т Плюс»

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