В Перми проезд по улице Баумана ограничивается для замены теплосети

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 21 по 29 июня специалисты "Т Плюс" будут перекладывать теплосети на улице Баумана в Индустриальном районе. В связи с этим перекрыт проезд на участке от дома по улице Баумана, 15 корпус 5 до улицы Советской армии.

- Мероприятия реализуются в рамках подготовки к отопительному сезону и необходимы для надежного теплоснабжения жителей. Работы согласованы администрацией Перми. Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает: подготовка теплосетевой инфраструктуры обязательна и проводится для стабильного теплоснабжения жителей в осенне-зимний период, - заявили в "Т Плюс"

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