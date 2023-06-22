В Перми на «Заводе Шпагина» прозвучит «Ленинградская симфония» Шостаковича

Фото: Пермское хореографическое училище. ПГХУ Пермь / ВКонтакте

В День Памяти и скорби 22 июня в Перми состоится премьерный показ одноактного балета по первой части знаменитой «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича. Под музыку великого композитора на площадке цеха №5 «Завода Шпагига» выступят студенты Пермского хореографического училища. (6+)

Выступление пермских студентов символично для этого дня в истории страны и Прикамья. В 1941 году, когда Шостакович работал над своей ставшей легендарной «Ленинградской симфонией», в Пермь из Ленинграда с труппой академического им театром оперы и балета им. Кирова эвакуировали воспитанников и преподавателей хореографического училища (ныне - Академия русского балета им. Вагановой).

В Пермском хореографическом училище рассказали, что идея премьеры родилась как сохранение исторической памяти о том страшном периоде истории нашей страны и о творцах, которые познакомили Прикамье с таким прекрасным искусством как балет.

«Постановка имеет и патриотические корни, это очень важно для воспитания будущих артистов», – говорит», - отмечает директор училища Дарья Соснина.

По словам хореографа балетной премьеры Константина Матулевского, музыка «Ленинградской симфонии» сложна, эмоциональна и широко известна. Каждое поколение хореографов пытается переосмыслить ее под новую историю. Премьера одноактного балета состоится в 19:30. Также состоится онлайн-трансляция этого события.

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