Екатерина Шпица споет в Перми на судостроительном заводе, а DS Crew станцуют

Сценой станет судозавод. Фото: «ПермьКонцерт»

Музыкальный фестиваль «Причал» (6+) пройдет на территории действующего судостроительного завода 29 и 30 июля. Он будет посвящен 300-летию Перми, поэтому в нем примут участие только пермские артисты и уроженцы нашего города.

- Откроют фестиваль 29 июля победители второго сезона проекта «Новые танцы» на ТНТ - танцевальный проект DS Crew, - рассказали организаторы «Причала» - МУ «ПермьКонцерт». - Специальным гостем станет актриса Екатерина Шпица, которая споет вместе с камерным оркестром «Орфей».

Также в течение двух дней фестиваля на сценах, установленных на территории «Пермской судоверфи», выступят группа Александра Смирнова «Смирный и друзья», музыкант-балалаечник Андрей Киряков, ансамбль «Воскресение», фолк-проект «Варья», инди-проекты Kapusha и Sogdee.