Пермяк может лишиться третьего автомобиля из-за долга в 800 тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермяк рискует остаться без третьего по счету автомобиля. Все потому, что мужчина не торопится оплачивать кредит. Сумма долга составляет 800 тысяч рублей. При этом ранее у мужчины уже изъяли две машины, чтобы передать залогодержателям. Об этом сообщили в УФССП по Пермскому краю.

Судебные приставы выяснили, что у неплательщика имеется еще один автомобиль KIA RIO. Однако мужчина скрывал его. Когда пермяк пришел в отделение судебных приставов, он пояснил, что иномарка не на ходу и находится в сервисе, но адрес называть отказался.

Усомнившись в словах нарушителя, сотрудник ведомства еще раз проверил стоянку на придомовой территории по месту жительства должника. Там и нашли иномарку. В результате, автомобиль передан представителю взыскателя. Если в ближайшее время пермяк не погасит долг, то ему придется расстаться с четырехколесным другом.

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