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НовостиОбщество22 июня 2023 4:28

В День памяти и скорби 22 июня на пермской телебашне «загорится» вечный огонь

Вечером включат тематическую подсветку
Лела Минадзе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День памяти и скорби, 22 июня, на пермской телебашне включат тематическую подсветку. Ее подготовили к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пермском филиале РТРС.

Подсветка будет работать с 22:00 22 июня до 03:00 23 июня. Телебашня окрасится в цвета вечного огня.

В этот день 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР, и началась Великая Отечественная война.

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