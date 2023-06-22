В День памяти и скорби 22 июня на пермской телебашне «загорится» вечный огонь

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В День памяти и скорби, 22 июня, на пермской телебашне включат тематическую подсветку. Ее подготовили к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пермском филиале РТРС.

Подсветка будет работать с 22:00 22 июня до 03:00 23 июня. Телебашня окрасится в цвета вечного огня.

В этот день 1941 года фашистская Германия без объявления войны вторглась на территорию СССР, и началась Великая Отечественная война.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65