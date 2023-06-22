В Прикамье выборы муниципальных депутатов пройдут 10 сентября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае назначили день выборов депутатов в пяти территориях: Горнозаводском, Кизеловском, Краснокамском, Оханском и Чайковском округах. Состоятся они 10 сентября. Об этом сообщает Telegram-канал Законодательного собрания Прикамья «На местах».

Кроме того, 10 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Заксобрания по одномандатному округу №17. Он включает Чусовской и Горнозаводский округа.

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении трехдневного голосования с 8 по 10 сентября. Впервые жители смогут принять участие в дистанционном электронном голосовании.

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