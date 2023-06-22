Фото: Яндекс Карты

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 22 июня к 08:00 дорожная пробка в 8-9 баллов на ул. Спешилова в Камской долине от ул. Жукова до въезда на Коммунальный мост.

В центре Перми скопление транспорта в сторону Коммунального моста на ул. Попова в районе городской эспланады, а также при движении по кольцу Колхозной площади от ул. Пушкина до ул. Луначарского

Затруднение в движении вызвано из-за ремонта Коммунального моста. Движение в границах проведения ремонтных работ на мосту организовано по двум полосам – по одной полосе в каждом из направлений. Работы по замене асфальтобетона на одной из сторон моста планируют завершить до середины июля.

В Индустриальном районе из-за большого потока транспорта затор на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Видимость на дорогах города 32 км. Температура воздуха +12 градусов, облачно. Хорошего вам утра и безопасных дорог!

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