С 2024 года следить за порядком на дорогах Перми будут краевые власти

Дорожное хозяйство Перми

Проект закона о перераспределении полномочий в части дорожного хозяйства между администрацией Перми и правительством Пермского края внесен на рассмотрение Законодательного собрания.

В случае принятия законопроекта за порядком на дорогах Перми с помощью технических средств будет следить Центр безопасности дорожного движения Пермского края. По мнению краевых властей таким образом, в этой сфере дорожного хозяйства будет применяться комплексный подход с единым центром ответственности.

В функционал краевого Центра безопасности дорожного движения войдут:

- Установка и содержание дорожных знаков в центральной части Перми;

- Установка и содержание оборудования для автоматизированного учета интенсивности движения, средств с функцией фото- и видеосъемки для фиксации нарушений на дорогах местного значения муниципалитетов Прикамья;

- Мониторинг и управления движением на местных дорогах.

Перераспределение полномочий произойдет с 1 января 2024 года на неограниченный срок. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета Пермского края.

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