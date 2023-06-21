В Перми с 1 сентября застройщиков обяжут согласовывать внешний вид домов

Жилые районы Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России с 1 сентября 2023 года вступает в силу постановление правительства, которое утверждает требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и правил согласования их облика.

В Перми соблюдением постановления станет зоной ответственности администрации Перми. Теперь перед тем, как ввести в эксплуатацию дом, застройщики будут обязаны согласовать его внешний вид.

Одобрение городских властей должны получить объемно-пространственные и архитектурно-стилистические характеристики зданий. Так, постановление правительства РФ включает ряд требований к объектам капитального строительства: цветовому решению; отделочным и строительным материалам, определяющим архитектурный облик; размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях; к подсветке фасадов.

«Установленный механизм позволит на территории Перми определять архитектурные, колористические, объемно-планировочные требования к объектам капитального строительства в целях формирования комфортной и привлекательной городской среды», - сообщили в администрации Перми изданию «Коммерсант-Прикамье».

Ранее главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин пояснил, что период до 1 сентября является переходным. На картах градостроительного зонирования правил землепользования и застройки должны быть отображены территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику.

Постановление правительства РФ будет действовать до 1 сентября 2028 года.

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