В Перми ищут квартиру для съемок фильма «Последний год»

Фото: perm-300.ru

Этой осенью в Перми стартуют съемки многосерийного фильма «Последний год». Сейчас для съемок ищут подходящие локации. Информация об этом появилась на странице «Пермской кинокомиссии» в социальных сетях.

В настоящее время авторы в поисках просторной квартиры с дорогим и современным ремонтом. Она должна располагаться не выше 4-го этажа включительно, а ее площадь – не менее 90 квадратных метров. Условия доступа в жилье и аренды будут обговариваться дополнительно. Съемки фильма будут длиться 3-5 смен в период с сентября по декабрь 2023 года.

Присылать фотографии своих квартир можно в Telergam специалисту Пермской кинокомиссии Орловой Марии.

Продюсером многосерийного драмеди «Последний год» (16+) выступает Данила Козловский (ООО «Дк Интертеймент»). Режиссер проекта – Сергей Филатов. Авторы говорят, что это будет остросоциальный сериал с целевой аудиторией, знакомой с жестокой средой стереотипов и буллинга и желающей изменить ее, хотя бы на уровне собственной семьи, ради блага будущих поколений.

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