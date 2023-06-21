В Кировском районе Перми с 21 июня начали работу городские ярмарки

Фото: Администрация Перми

Традиционные городские ярмарки начали свою работу на ул. Ласьвинской, 18 и ул. Маршала Рыбалко, 109.

В торговых палатках пермяки смогут приобрести продукты и товары ручной работы от местных фермеров и производителей. Гости городских ярмарок здесь найдут свежайшие мясные деликатесы, полуфабрикаты, рыбу, мед, сыр, а также в широком ассортименте молочную продукцию.

В Перми продолжается празднование 300-летия города. Отдельные ряды ярмарки представят юбилейную продукцию: брелоки, линейки, значки, подставки, настенные часы и многое другое.

Городские ярмарки будут открыты для покупок с 11:00 до 19:00 каждый день 21, 22 и 23 июня. (0+)

До городских ярмарок можно добраться на автобусах маршрутов №15, №20, №39, №60, №64, №65 и №80 до остановок «Ул. Маршала Рыбалко» и «Кинотеатр Экран».

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