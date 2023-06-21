За 2022 год в водоемах Прикамья утонули 16 детей

Фото: Анна Маркова

На заседании комитета по социальной политике обсудили статистику гибели несовершеннолетних за 2022 год. Об этом сообщили в заксобрании Пермского края.

Статс-секретарь — заместитель министра территориальной безопасности региона Екатерина Мальцева отметила, что в прошлом году зафиксировано 69 случаев гибели. Это на 30% меньше, чем годом ранее. Названы основные причины трагедий: утопления — 16 случаев, суициды — 13, отравления — 7.

Уровень смертности взрослого населения от внешних причин почти не изменился. Основными причинами гибели стали суициды и отправления.

В этом году ряд мер направлен на обеспечение безопасного отдыха у воды. Планируется обустроить 12 пляжей и 44 места у водоемов. Также 30 млн рублей выделено на обустройство трех пляжей в рамках грантов на развитие туристической инфраструктуры.

Кроме того, в Прикамье четвертый год работает кибердружина. Это отдел информационной безопасности при Минтербезе, деятельность которого направлена на своевременное выявление суицидального контента. Также реализуется проект «На пути героя», который поддерживает детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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