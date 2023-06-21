Средние зарплаты выпускников Пермского госуниверситета выросли до 75 тыс. рублей

Фото: Пресс-служба ПГНИУ

Пермский госуниверситет (ПГНИУ) вошел в рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов. Его представил «КП-Пермь» сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно проведенного исследования, ПГНИУ в рейтинге зарплат выпускников занял высокое 16-е место. По сравнению с 2022 годом пермский вуз потерял одну строку в рейтинге.

За прошедший год средние зарплаты выпускников Пермского госуниверситета в отраслях экономики и финансов учебного заведения выросли на 3 тыс. рублей и теперь составляют в среднем 75 тыс. рублей в месяц.

В топ-3 рейтинга свои позиции сохранили все лидеры прошлогоднего рейтинга уровня средних зарплат выпускников: Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) - 165 тыс. рублей в месяц, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) - 150 тыс. рублей в месяц, Московский государственный университет (МГУ) - 140 тыс. рублей в месяц.

Что интересно, доля оставшихся в Перми выпускников госуниверситета составляет 86%, средний бал на ЕГЭ в 2022 году у абитуриентов при поступлении в вуз составлял 79,3 балла.

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