В Перми демонтируют детскую площадку, расположенную в опасной зоне

Фото: Иван МАКЕЕВ

Администрация Перми провела обследование 127 детских и спортивных площадок, которые находятся в муниципальной собственности. В результате, были обнаружены детские площадки, не соответствующие городским правилам благоустройства. Об этом на заседании комитета гордумы по пространственному развитию и благоустройству сообщил начальник департамента дорог и благоустройства Дмитрий Мясоедов.

На некоторых детских и спортивных площадках отсутствовало освещение. В связи с этим, из городского бюджета выделят 116 млн рублей на обустройство объектов сетями наружного освещения.

В нормативное состояние привели две детские площадки в поселке Новые Ляды. Работы были выполнены без привлечения бюджетных средств. Детская площадка, расположенная на улице Бригадирской, 4, будет демонтирована. Так как она находится в охранной зоне высоковольтной линии электропередач с напряжением 110 киловольт. Ее планируют снести до 31 августа этого года.

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