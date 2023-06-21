В Перми закроют проезд из Гайвы в центр города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 26 июня с 10:00 до 15:00 закроют один из двух выездов из Гайвы в сторону центра. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Движение транспорта закроют по улице Писарева. Причина — ремонт железнодорожного пути.

На время перекрытия останется только один проезд, соединяющий Гайву с другими районами города — через улицу Куйбышева. Движение общественного транспорта не изменится.

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