В Прикамье подвели итоги регионального этапа конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

Победители регионального этапа

Журналисты Уральского Федерального округа и Пермского края направили 372 работы на конкурс «Вместе в цифровое будущее», организованный Ростелекомом. Больше всего публикаций – 138 – поступило в номинацию «Интернет-СМИ». Представители телекомпаний заявили 136 сюжетов, в раздел «Печатные СМИ» было подано 44 материала, в «Радио и подкасты» - 24 работы, а блогеры направили на конкурс 14 постов.

Победители уральского этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во

второй, федеральный этап конкурса, итоги которого будут подведены в Москве в сентябре.

Тем временем в Перми наградили победителей регионального этапа конкурса. Ими стали:

В номинации «Телевидение»: Екатерина Зебзеева («Верхнекамье ТВ»), Руслан Пепеляев (ГТРК Пермь), Кристина Шестакова («РБК Пермь»).

В номинации «Интернет-СМИ»: Владислав Иваненко (ProPerm), Максим Анфалов (Ura.ru), Елена Третьякова («Комсомольская правда» - Пермь»).

В номинации «Печатная пресса»: Надежда Довгаль («Маяк Приуралье»), Татьяна Ткачева («Камские Зори»), Ольга Семина («Осинское Прикамье»).

В номинации «Радио и подкасты»: Наталья Филимонова («Маяк»), Анастасия Ткаченко («Таврида»), Максим Кунин (Радио Россия).

В номинации «Социальные медиа»: Татьяна Бикмаева (Оса), Лариса Тверетинова и Анна Литвинова (Пермь).