В Перми начали достраивать проблемный дом на улице Старцева

Фото: предоставлено читателем «Комсомолки»

В Свердловском районе Перми начали достраивать проблемный дом по улице Старцева, 143. Речь идет о долгострое в ЖК «Авиатор». Об этом сообщили читатели «Комсомольской правды». По словам пермячки, сейчас на площадке работает строительный кран и рабочие.

Напомним, возведением 21-этажного жилого дома будет заниматься компания ООО «ТехСтрой». Подрядчику необходимо завершить все строительные работы на объекте за 17 месяцев. После этого ключи от новых квартир получат более 300 дольщиков.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер