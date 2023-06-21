В Перми потерялся домашний лис по кличке Алекс

Сбежавший лис. Фото предоставлено хозяйкой зверя.

В редакцию "Комсомольской правды" с просьбой о помощи обратилась пермячка Марина. Женщина рассказала, что сегодня, 21 июня, у нее из квартиры в микрорайоне Пролетарский сбежал лис по кличке Алекс.

- Неподготовленным людям ловить его бесполезно. Поэтому, если кто-нибудь его встретит, можно попробовать прикормить чем-то, чтобы задержать, пока я добегу до места. Лис очень напуган, также у него травмирована задняя правая лапка, - рассказала Марина.

Всех, кто увидит лиса, просьба звонить хозяйке Марине по телефону 8-919-492-24-13

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«С мужем у них возникла невероятная любовь»: Семья пермяков, приютившая кусачего суриката, показала, как он живет

Пермяки, приютившие кусачего суриката, назвали его Тоби (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер