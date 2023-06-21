В Прикамье полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали шесть человек

Фото: Полиция Прикамья / Telegram

В Пермском крае полицейские устанавливают обстоятельства ночного ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Также сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в краевом МВД.

Напомним, авария произошла около 02.30 21 июня в селе Сепыч Верещагинского округа. На улице Ленина 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной ВАЗ-2110. В ДТП оба водителя и их пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы в больницу.

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