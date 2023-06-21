В Перми завершилось строительство детской поликлиники на улице Шишкина

Фото: permkrai.ru

В Перми получено разрешение на ввод в эксплуатацию детской поликлиники на улице Шишкина, 20а в Кировском районе. В ближайшее время медучреждение передадут Министерству здравоохранения для прохождения лицензирования. После этого поликлиника откроет двери для приема маленьких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Площадь трехэтажного корпуса составляет более 5 тысяч квадратных метров. Здание рассчитано на 350 посещений в смену. В лечебно-профилактическом учреждении будут вести прием педиатры и порядка 15 узких специалистов.

Фото: permkrai.ru

В новом корпусе оборудуют кабинет неотложной помощи, лабораторию, а также отделения медицинской реабилитации и функциональной диагностики. Кроме того, планируется открыть дневной стационар по педиатрическому и ЛОР профилю, установить современный цифровой рентген-аппарат и два аппарата УЗИ.

Фото: permkrai.ru

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