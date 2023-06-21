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НовостиОбщество21 июня 2023 8:10

В Пермском крае окончены поиски пропавшего во время турпохода 10-летнего мальчика

Его искали с 20 июня
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Пропавшего мальчика нашли в лесу, в близи поселка Шумихинский, - рассказали КП-Пермь в пресс-службе главка МВД по Пермскому краю.

Напомним, 10-детний школьник пропал вечером 20 июня. В 20.00 мальчик ушел с туристической стоянки в районе Сухого лога в поселке Шумихинский Губахинского муниципального округа и исчез. Как сообщили "КП-Пермь" в главке краевого МВД, на поиски мальчика подняли весь личный состав гремячинского и губахинского отделов полиции. Также поисками занимались, волонтеры, дружинники и местный жители.

Сейчас школьника везут домой. Судя по всему, мальчик заблудился в лесу. Позже полицейские расскажут подробности произошедшего.

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