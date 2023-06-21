Все заместители главы Перми получили предупреждения об увольнении

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Всех заместителей главы Перми уведомили о возможном прекращении трудовых договоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамья» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Ранее стало известно, что Алексей Демкин может покинуть пост мэра города. В этом случае контракты прекращаются и у его замов. Вопрос об уходе Алексея Демкина с должности, вероятно, рассмотрят 27 июня на пленарном заседании Пермской гордумы.

Главным кандидатом на пост главы Перми считается министр экономического развития Эдуард Соснин.

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