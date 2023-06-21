Пермский край может посетить полпред президента в ПФО

Фото: соцсети губернатора Пермского края Дмитирия Махонина/ЖК «Любимов»

С рабочим визитом Пермский край может посетить полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Игоря Комарова ждут на торжественном открытии нового ЖК «Любимов» в Березниках. Его строительство завершилось в этом месяце.

Работы начались еще в 2014 году. С того времени в новые дома заехали более 12 тысяч человек. Всего в микрорайоне возведено 29 домов. Также там появились зоны отдыха, детские и спортивные площадки, три детских сада, школа и физкультурно-оздоровительный комплекс.

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