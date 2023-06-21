В мэрии Перми заявили, что ТЮЗ и «У Моста» останутся в ведении города

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми Театр юного зрителя и «У Моста» останутся в ведении муниципалитета. Как сообщил начальник городского департамента культуры Василий Головин, что показатели театров учитываются в муниципальной программе.

Напомним, в конце мая руководство Пермского театра юного зрителя обратилось к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой рассмотреть вопрос перехода учреждения в краевое подчинение. Соответствующее письмо театр разместил на своей странице в соцсети ВКонтакте. В ответ на жалобу глава Прикамья поручил профильным ведомствам приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность.

После этой истории с аналогичной просьбой в адрес краевого правительства обратился художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

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