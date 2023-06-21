В ходе СВО погиб молодой боец из Добрянского округа

Фото: администрация Добрянского городского округа
В ходе спецоперации на Украине 30 мая погиб Руслан Лядов. Об этом сообщили в администрации Добрянского городского округа.
Молодой человек родился и вырос в дереве Бобки. В мае 2017 года был призван к воинской службе, а в 2018 вернулся домой в звании «Рядовой».
В зону СВО он отправился в сентябре прошлого года. Трагическая новость стала известна 19 июня. С бойцом простятся в родной деревне.
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