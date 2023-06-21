В Прикамье ищут пропавшую еще в марте 39-летнюю женщину

Фото: поисково-спасательный отряд «Доброволец»

В Пермском крае ведутся поиски Кошкиной Ксении. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

Женщине 39 лет. Она уроженка города Чусовой. Ксения исчезла в марте этого года и с тех пор не выходит на связь. Особые приметы, а также, во что она была одета в день исчезновения, не установлено.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 102, +7(952) 33-52-770 или +7(952) 65-50-807.

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