В Перми депутаты предложили установить в автобусах и трамваях турникеты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми проблема с «зайцами» в общественном транспорте по-прежнему остается актуальной. На сегодняшний день доля безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Это связано с ростом числе маршрутов, перешедших на бескондукторную систему оплаты. Об этом сообщил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета гордумы по экономическому развитию.

Депутаты Пермской городской думы предложили установить турникеты в автобусах и трамваях. Первый зампредседателя гордумы Наталья Мельник спросила о планах по усилению контроля за оплатой проезда в транспорте Перми. Отмечается, что практика по установке турникетов уже существует в других городах России.

Также члены комитета предложили провести эксперимент с установкой турникетов в городских автобусах и трамваях. Турникеты предполагается установить на трех маршрутах и в дневное время. Депутаты попросили администрацию Перми провести расчёт, что для этого необходимо.

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