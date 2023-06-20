В Пермском крае планируют запретить продажу газовых зажигалок детям

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Пермском крае планируют запретить продажу газовых зажигалок несовершеннолетним. Это связано со случаями вдыхания паров зажигалок и газовых баллончиков. А вдыхание таких паров приводит к гибели детей и подростков. Об этом рассказала на заседании комитета по социальной политике статс-секретарь – заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Екатерина Мальцева.

На сегодняшний день соответствующий законопроект уже разработан и прошел оценку регулирующего воздействия. Сейчас документ дорабатывается. В ближайшее время проект закона будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание, сообщает пресс-службе краевого парламента.

Проект закона предусматривает наказание за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Нарушителям будет грозить административная ответственность и штраф.

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