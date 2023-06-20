На Грушинский фестиваль в Самару едут пермяки

Фото: Грушинский фестиваль / ВКонтакте

В Самаре состоится 50-й Грушинский фестиваль. Он пройдет с 29 июня по 2 июля на Мастрюковских озерах. На фестивальной поляне вырастает целый город из палаток и открываются эстрады. Гостей ждут конкурсы и концерты – в течение четырех дней на сцены под открытым небом выйдут легендарные барды. Также для участников организуют познавательные, развлекательные и спортивные площадки.

Как сообщают организаторы, всего в этом году на фестивале будут работать 14 концертных площадок. Среди них «Многоголосье», «Чайхана», «Время колокольчиков», «Победа», «Пилигримы», «Дорожная». Среди гостей – Олег Митяев, Галина Хомчик, Вадим Егоров, Вадим Мищук, Виктор Третьяков, Анатолий Киреев, Тимур Ведерников, Тимур Шаов, «НЕОБАРДЫ», группа «Ирония Судьбы» и многие другие артисты.

О фестивале знают далеко за пределами Самарской области. По традиции здесь собираются друзья и поклонники бардовской песни. Также в этом году участие в фестивале примут и жители Пермского края. На Грушинский фестиваль уже едет два автобуса пермяков.

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