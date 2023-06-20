Детский омбудсмен прокомментировала смерть 10-летнего мальчика от героина в Перми

Ребенок умер в больнице. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала смерть 10-летнего мальчика от героина. Как уточнила детский омбудсмен корреспонденту «Комсомолки», что информация, опубликованная в СМИ не совсем точная. Сейчас аппарат уполномоченного разбирается в произошедшем с органами профилактики.

Светлана Денисова сообщила, что по факту гибели несовершеннолетнего по причине отравления от 17 июня текущего года проводится проверка. Точная причина смерти будет установлена только после вскрытия.

– В настоящее время предварительной причиной смерти является отравление неустановленными веществами. Несовершеннолетний был поставлен на учет в СОП (как находящийся в Социально опасном положении) по причине «родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию сына. Несовершеннолетний, употребляющий спиртные напитки», - прокомментировала детский омбудсмен.

По ее словам, родители мальчика неоднократно отказывались от предложенных вариантов лечения и реабилитации ребёнка. Сейчас Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае направляет ходатайство в прокуратуру о проверке правомерности действий субъектов профилактики.

Напомним, три дня назад школьнику стало плохо, когда он был в гостях у знакомой. Он потерял сознание, и девушка вызвала скорую. Все эти дни медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось. По данным telegram-канала SHOT, эксперты обнаружили в его организме героин. Позже в доме девушки нашли пакетик с белым порошком, который отправлен на экспертизу. Также мальчик состоял на учёте в ПДН и у психиатра.

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