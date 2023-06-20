В Перми 10-летний ребенок умер после употребления героина

На скорой его увезли в больницу.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми 10-летний мальчик скончался после употребления героина. За его жизнь врачи боролись в течение трех дней. Он умер в больнице.
Как сообщает telegram-канал SHOT, трагедия началась еще три дня назад. Мальчику стало плохо, когда он находился в гостях у своей 16-летней знакомой. Он потерял сознание, и девушка вызвала скорую помощь. Ребенка доставили в реанимацию. Однако спасти его не удалось.
Эксперты обнаружили в его организме героин. Позже в доме девушки также нашли пакетик с белым порошком, который отправлен на экспертизу. По данным Telegram-канала, мальчик с 7 лет состоял учете в ПДН за мелкое хищение и на учете у психиатра.
Ситуацию с погибшим школьником также взяла на контроль и уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова.
– Информация, опубликованная в СМИ, не совсем точная, разбираемся в ситуации с органами профилактики, - сообщила корреспонденту «Комсомолки» Денисова.
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