В Перми в ДТП с двумя автобусами пострадали пассажиры

Фото: ЧП Пермь новости / Telegram

Днем во вторник, 20 июня, в Перми при столкновении двух автобусов пострадали пассажиры. ДТП произошло около 13.19 на остановке «Автовокзал». Подробности аварии «Комсомолке» рассказали в городском департаменте транспорта.

– В 13.19 на остановке «Автовокзал» на шоссе Космонавтов произошло ДТП между автобусами маршрутов №3 и №4. В результате аварии девушка в автобусе №3 получила ссадины от разбитого стекла. Ей оказана необходимая помощь. Согласно должностной инструкции, водителям была вызвана бригада скорой помощи, - сообщили в Дептрансе.

Также на место аварии был вызван экипаж ГИБДД для установления степени виновности участников дорожного происшествия.

В Госавтоинспекции Перми уточнили, что от остановочного пункта «Автовокзал» начинал движение автобус LOTUS, под управлением водителя 1987 года рождения, который допустил столкновение с автобусом VOLGABUS. В результате ДТП пассажирам автобуса VOLGABUS 20 и 10 лет оказана разовая медицинская помощь.

Сейчас по факту аварии проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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