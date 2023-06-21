Сотрудники и пациенты «Нарко Центра» в Перми приняли участие в высадке деревьев

Фото: ООО «Нарко Центр»

Не секрет, победить любой недуг в одиночку - очень сложная задача. Для людей, зависимых от алкоголя, наркотиков, игромании и химических веществ, эта проблема стоит наиболее остро. «Нарко Центр» в Перми предлагает пройти профессиональную наркологическую помощь, а после окончательного выздоровления специалисты центра помогут вернуться к нормальной жизни.

За примерами далеко ходить не надо. Совместно с центром «Чистая жизнь» сложилась замечательная традиция, когда его сотрудники и пациенты все вместе высаживают деревья, вешают кормушки для птиц. Все мы - это часть природы, за которой надо ухаживать и беречь, как свое здоровье. Такие совместные встречи помогают не только планете, но и тем, кто встал на путь здоровой жизни без наркотиков. Наши пациенты проходили лечение от алкоголизма и наркомании в центре реабилитации, а сейчас помогают сделать город лучше!

Как рассказали в центре, озеленение родного города является частью большого федерального проекта. Саженцы для высадки предоставила компания «Родной лес», у которой стоит масштабная цель - в разных уголках страны высадить 150 млн деревьев. Кормушки для птиц изготовили на мебельной фабрике «ТимаТома». Мастера-мебельщики постарались, чтобы скворечники были уютными и стали настоящим домом для наших пернатых друзей. Сами же участники экологической акции по праву считают, что таким образом они помогут многим птицам Перми пережить не одну зиму.

«Возможность помогать другим, осознание, что ты стал частью масштабного проекта по озеленению страны, шанс пообщаться в неформальной обстановке с людьми, которые имеют такие же проблемы и такую же цель, как у тебя, - дорогого стоят. Это очередная небольшая встряска для людей, которые уже завершили реабилитацию в рамках центра, избавились от зависимости, но каждый день ведут борьбу с желанием вернуться к пагубной привычке вновь», - делится руководитель ООО «Нарко Центр» Александр Куренной.

Замечательно, когда есть возможность помогать другим и осознавать, что ты стал частью масштабного проекта по озеленению всей страны. Огромный плюс этой акции состоит еще и в том, что есть возможность в неформальной обстановке обсудить свою будущую жизнь без зависимости с людьми, которые имеют такие же проблемы и такую же цель, как у тебя. В ходе общения и совместного труда участники поделились своими успехами и неудачами, получили колоссальную поддержку и заряд мотивации.

Без всяких сомнений, проводимые социальные акции являются хоть и небольшой, но очень необходимой встряской для завершивших реабилитацию зависимых людей. Даже избавившись от зависимости, им теперь предстоит каждый день вести борьбу с желанием вернуться к пагубной привычке вновь.

На этот раз акция прошла в Перми около госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны и школы-интерната для незрячих и слабовидящих детей. Новые деревья также появились возле офиса Центра помощи людям с проблемами наркомании и алкоголизма на ул. Куйбышева, 47.

ООО «Нарко Центр» находится в Перми по адресу: ул. Куйбышева, 47. Время работы: круглосуточно, ежедневно (16+). https://narko-centra.ru/

Звоните по телефонам, вам помогут: 8 (342) 204-29-27, 8 (800) 500-81-74.

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