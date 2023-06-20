Пост главы Перми может занять Эдуард Соснин

Фото: permkrai.ru

Глава Перми Алексей Демкин может досрочно покинуть занимаемую должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, новым мэром может стать министр экономического развития Эдуард Соснин. Также на должность претендует руководитель министерства социального развития Павел Фокин. Отмечается, что кандидатура главы Минэка сейчас приоритетная.

Вопрос об уходе Алексея Демкина с поста главы города могут рассмотреть 27 июня на пленарном заседании Пермской гордумы.

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