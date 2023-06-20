В Перми наградили победителей XXII конкурса социальных и культурных проектов ЛУКОЙЛА

Фото: отдел информации и массовых коммуникаций ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В Перми прошла церемония награждения победителей XXII Конкурса социальных и

культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ». Всего конкурсной комиссией было рассмотрено 736 заявок, победителем стала 181. В номинации «Духовность и культура» лучшими признаны 108 заявок, 43 – в номинации «Спорт» и 30 – в номинации «Экология». Грантовый фонд составил 32,1 миллиона рублей.

- Благоустройство своей территории, постройка новой игровой или спортивной площадки для детей, реализация научной разработки, воспитание духовных ценностей среди граждан, организация фестиваля – каждый из вас следует за своей мечтой! Но самое главное, что все это – личные инициативы, и мы благодарны каждому за неравнодушное отношение к своей малой Родине, – отметил Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

Указом Президента РФ 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Поэтому в рамках номинации «Духовность и культура» особое внимание уделялось проектам, связанным с поддержкой мероприятий, освещающих образовательную деятельность и популяризующих наследие отечественной педагогики. Одними из таких стали проекты учащихся Политехнической школы Глеба Лесюкова и Полины Ведерниковой - самых юных победителей конкурса.

Также в этом году ПАО «ЛУКОЙЛ» подвело итоги реализации инициатив 2022 года в рамках Конкурса социальных и культурных проектов. Авторам лучшихреализованных идей вручили символ конкурса – селенитового медведя.

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